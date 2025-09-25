ETV Bharat / entertainment

ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਅੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਲ?

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ।

BADSHAH EYE INJURY
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (Instagram)
Published : September 25, 2025 at 11:48 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਕਾ ਮੁੱਕਾ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਗਾਇਕ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਭੂਡ ਲੜਿਆ ਪੱਕਾ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅੱਖ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਖ 'ਚ ਕੌਰਨੀਅਲ ਅਬ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗਰਮੀ', 'ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ', 'ਅੱਖ ਲੜ ਜਾਵੇ', 'ਓ ਸੱਜਣਾ', 'ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ', 'ਦ ਹੁਮਾ', 'ਪਾਗਲ', 'ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਪੇ', 'ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ', 'ਨੈਣਾਂ', 'ਬਚਪਣ ਕਾ ਪਿਆਰ', 'ਜੁਗਨੂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

BADSHAH US TOURBADSHAH EYE INJURYBADSHAH HEALTH UPDATEਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੱਟBADSHAH

