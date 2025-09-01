ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਡਾਕਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨੇਰਾ, ਕਿੰਨੂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ।" ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਛੱਡਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਕਸਰ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਉਲੇਖੋਯਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8-9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: