'ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੁੜ ਨੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ', ਆਖਿਰ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 11:07 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ।
ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾਂ, ਇੱਕ ਘੰਟਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀ ਆਉਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਰਦਾਸ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਪੂ', 'ਫੈਮਲੀ ਫਰਸਟ', 'ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਨਖਰਾ', 'ਸਿਰਾ ਈ ਹੋਊ', 'ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ', 'ਨਿੱਕੀਏ ਭੈਣੇ', 'ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
