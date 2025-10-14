"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ", ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ
ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 11:49 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ, ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ...ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ।"
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਾਪੂ', 'ਮਾਂ', 'ਸਿਰਾ ਈ ਹੋਊ', 'ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ', 'ਟ੍ਰੇਂਡਿੰਗ ਨਖਰਾ', 'ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ', 'ਨਿੱਕੀਏ ਭੈਣੇ', 'ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ', 'ਫੈਮਿਲੀ ਫਰਸਟ', 'ਸੁਭਾਅ ਜੱਟ ਦਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: