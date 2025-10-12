ETV Bharat / entertainment

ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ 19 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ

'That Girl' ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

PUNJABI RAPPER PARAM
'That Girl' (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 12, 2025 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਪਰਮ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਦੈਟ ਗਰਲ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵਿਹੜਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੀ ਪਰਮ ਨੇ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਇਰਲ 50 ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।


ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਪਰਮ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਾਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮ ਦੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰ ਗੁਜਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਥੁੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋ ਝੰਬੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣ ਉਭਰ ਰਹੀ ਪਰਮ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੰਗ਼ੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

PARAM SONG THAT GIRLRAPPER PARAM ON SPOTIFY19 YEAR OLD PUNJABI RAPPERPUNJABI RAPPER PARAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੋਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਸਿਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ?

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.