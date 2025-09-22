ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਰਾਟ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 6:27 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਸਤਿੰਦਰ ਬੁੱਗਾ, ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ, ਅਲਾਪ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਮਦਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ।
ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੁਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਸਵ. ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਫ਼ਨਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਆਹੂਜਾ 'ਤਵਿਆ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅਧੁਨਿਕ ਸੰਗੀਤ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਐਲਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਸੇਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐਚਐਮਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਦਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਅਹੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਦਾਬਹਾਰ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਟੇਜ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ।