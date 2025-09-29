ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਈ ਹੌਲੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਈ ਹੌਲੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਏ ਮੁਲਤਵੀ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 5:34 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੇਡ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਕਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਟਾਰ-ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
