ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਲਦ OTT ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਲਦ OTT ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 4, 2025 at 2:46 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਓਟਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ''ਫਿਲਮੀ ਅਦਾ ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਕੱਟ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ
ਮਲਵਈ ਪਿੰਡ ਆਹਨਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਉਕਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪਿੰਡ ਆਹਨਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਕ ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਓਪੀ ਜਸਜੋਤ ਗਿੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ-ਰੰਗ ਦੇਣ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ, ਅਮਨ ਚਾਹਲ, ਜੁਗਰਾਜ ਮਰਵਾਹ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਲਹਦਾ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿਚ 'ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ' , 'ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ' ,'ਬਾਕੀ ਸਫਾਂ ਪੰਜ ਤੇ' , 'ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ', 'ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ' , 'ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ', 'ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ' ਅਤੇ 'ਉੱਜੜੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਵਕਤ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਂਸ, ਪਰਗਟ ਘੁਮਾਣ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਏਕਮ ਜੋਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਿਲ ਜਗਤਾਰ, ਦੀਪ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਇਮਦਾਦ ਅਲੀ, ਇਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਗਗਨ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਸਜੋਤ, ਸਚਿਨ ਲਾਕੜਾ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।