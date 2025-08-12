ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆ ਗੱਭਰੂ ਗੋਪੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਾਗੀ 4' ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣੇ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ।
'ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਵੱਲੋ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਏ. ਹਰਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਹਾਣੀ , ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਲੇਖ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋ ਵੀ ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਵੀ 'ਬਾਗੀ 4' ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਬਾਗੀ' ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ 'ਬਾਗੀ 2'( 2018), 'ਬਾਗੀ 3' ( 2020) ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਕੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੀਤਕਾਰ ਗੋਪੀ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ।
'ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਸਨਸ਼ੇਂਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸੰਗ਼ੀਤਬਧਤਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤਕਾਰ ਗੋਪੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਉਕਤ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਫਾਈਟ' ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੂਯਸ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਯਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਉਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮੁੰਡਾ ਰਾਕਸਟਾਰ' ਅਤੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ 'ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ' ਲਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਮਲਵਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਗੀਤਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਟਾਰਰ 'ਇਕ ਅਨਾਮ' ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।