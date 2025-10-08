ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸੋਗ, 2 ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਗਾਇਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

RAJVIR JAWANDA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Instagram)
Published : October 8, 2025 at 2:28 PM IST

ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਬੂਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (ETV Bharat)

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਹੁਣ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ

ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਦਾਕਾਰ BN ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਧਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ।"

ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,"ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।"

ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ," ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੁਪਿਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

