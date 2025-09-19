ਇਸ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ?
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਬਾਲਾ ਜੀ' ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : September 19, 2025 at 10:06 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਬਾਲਾ ਜੀ' 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਚੌਪਾਲ ਵੱਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੌਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਸਰਬਾਲਾ ਜੀ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਮ 'ਸਰਬਾਲਾ ਜੀ' 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਪਾਲ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਟਿਪਸ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰਾਨੀ 'ਰੇਸ', 'ਪ੍ਰਿੰਸ', 'ਸੋਲਜਰ', 'ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ', 'ਨਕਾਬ', 'ਰੇਸ 2' ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ ਅਤੇ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਸਰਬਾਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਓਏ ਮੱਖਣਾ', 'ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ', 'ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ 'ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3', 'ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ', 'ਮਾਂ', 'ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ', 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ 2' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ 'ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਦੇ ਨੇ', 'ਮੋਹ', 'ਛੱਲਾ ਮੁੜਕੇ ਨੀ ਆਇਆ', 'ਕਿਸਮਤ 2' ਅਤੇ 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੋੜੀ', 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ', 'ਅਫਸਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
