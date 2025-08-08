Essay Contest 2025

ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗੀਤ, ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ - PUNJABI AA GAYE OYE

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Published : August 8, 2025 at 10:27 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ', ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੋਂਗ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

'ਆਦਿਤਿਆ ਗਰੁੱਪ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸੂਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਆਦਿਤਿਆ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ੍ਹ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਦਿਲਚਸਪ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੰਗਾ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਓਜਾਇਤ ਸੂਦ, ਡੀਓਪੀ ਅਸ਼ਪਾਕ ਸੂਦ, ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਹਿਤ ਧੀਮਾਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ੁਭਮ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਜੀਤ (ਬੱਗਾ ਆਰਟਸ ), ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਕਵਿਨ ਰਾਏ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰਜਤ ਮਨਚੰਦਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਵੋਹਰਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਵਿਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਰਾਊਨੀ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕੈਥ ਅਤੇ ਡੀ ਲਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕੇਵਿਨ ਰਾਏ ਜਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਸਵੈਗ ਅਤੇ ਅੜਬਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੈਥ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

