ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ "ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4" - NIKKA ZAILDAR 4

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4" ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

nikka zaildar 4 first look
nikka zaildar 4 first look (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2025 at 11:43 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4', ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੀਕਵਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਨੀਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨੀਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਮੋਰਡ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਹਿੱਟ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ' ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆਈਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2' (2017) ਅਤੇ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3' (2019 ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੋਨੀਆ ਕੌਰ, ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ, ਬੱਬਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਮਨੀਤ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

