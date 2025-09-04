ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਸਮੇਤ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ 'ਮੇਹਰ' ਦੀ ਟੀਮ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਤੇ 'ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ' ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ - PUNJAB FLOODS

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Punjabi film Mehar team
Punjabi film Mehar team (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਐਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਯੰਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਮਦਦ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾਂ ਖਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਫੇਰੀ।

'ਡਿਜੀਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼' ਅਤੇ 'ਅਸੁਰ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਹੇਠ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਿਵਿਆ ਭਟਨਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਨਿੰਦਰ ਬਨੀ, ਸਵਿਤਾ ਭੱਟੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਦੀਪ ਮਨਦੀਪ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

05 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲਪੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਸਮੇਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

