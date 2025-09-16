ETV Bharat / entertainment

ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕੇਬਲੋਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

PUNJABI FILM JOMBIELAND
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' 13 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਨੂੰ 'ਕੇਬਲੋਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕੇਬਲੋਨ' ਐਪ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ, ਕਨਿਕਾ ਮਾਨ, ਅੰਗੀਰਾ ਧਰ, ਜੀ ਖਾਨ, ਗੁਰੀ, ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਢਿੱਲੋ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਬਾਰੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਜੋਂਬੀ ਐਪੋਕਲਿਪਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 'ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੀਰਜ ਰੁਹਿਲ ਅਤੇ ਸੁਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਥਾਪਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

'ਕੇਬਲੋਨ' ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਕੇਬਲੋਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਕੇਬਲੋਨ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਕਾਮੇਡੀ! 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਬਲੋਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਫਿਲਮ 'ਜੌਂਬੀਲੈਂਡ'

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 'ਕੇਬਲੋਨ' 'ਤੇ 11 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

'ਕੇਬਲੋਨ' ਐਪ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਕੇਬਲੋਨ' ਐਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਲੌਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਜੋਂਬੀਲੈਂਡ' ਵੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

