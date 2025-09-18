ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਾਏ ਬੀਬੀਏ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ' ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : September 18, 2025 at 5:17 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਾਏ ਬੀਬੀਏ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ' ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
'ਸੰਧੂ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈ.ਲਿਮਿ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 'ਮਾਝਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇ ਚਿਹਰੇ ਧੀਰਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਲਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਣ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਖਜੀਤ ਜੈਤੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਬੁਆਏਜ: ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ', 'ਗਨ ਐਂਡ ਗੋਲ', 'ਮਾਈਨਿੰਗ: ਰੇਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ', '25 ਕਿੱਲੇ', 'ਕੁਲਚੇ ਛੋਲੇ', 'ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ' ਅਤੇ 'ਜਿੱਦੀ ਜੱਟ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
