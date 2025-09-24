ETV Bharat / entertainment

ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ?

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

GODDAY GODDAY CHAA 2
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਜੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵੀਐਚ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਕਰਾਰ ਲਈ! ਕਿਉਂਕਿ... ਇਹ ਦਿਵਾਈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2 ਵਾਲੀ! 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ।"

'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਨੀਆ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਖੀਆ, ਗੁਰਜੱਜ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਮਿੰਟੂ ਕਾਪਾ, ਮਨਵੀਰ ਰਾਏ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਤਾਨੀਆ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਜੱਜ, ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

GODDAY GODDAY CHAA 2GODDAY GODDAY CHAA 2 RELEASE DATEAMMY VIRK UPCOMING FILMTANIA UPCOMING FILMGODDAY GODDAY CHAA 2 CAST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜੇਕਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸ਼ੁੱਭ!

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.