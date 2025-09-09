ETV Bharat / entertainment

ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੂਜਾ ਰੱਬ (ETV Bharat (Special Arrangements))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 4:23 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

'ਢੱਕ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਕ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਗ਼ੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਨੂਰੀ, ਜਯੋਤੀ ਅਰੋੜਾ, ਅਮਨ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਮਨ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭੱਟੀ ਭੜ੍ਹੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਤ ਨੂਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫਨਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

