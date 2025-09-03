ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਪਲਟਾ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਵੀਆਈਪੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਸੁਮੇਲ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਮਨ ਪਲਟਾ, ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਅਲਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁੰਨਿਆ ਮਹਿਤਾ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਠਾਕੁਰ, ਤਲਵੀਨ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲਿਆ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
