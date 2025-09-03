ETV Bharat / entertainment

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ - PUNJAB FLOODS NEWS

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

Punjabi film chalo bulawa aaya hai
Punjabi film chalo bulawa aaya hai (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

Punjabi film chalo bulawa aaya hai
Punjabi film chalo bulawa aaya hai (Photo: Special arrangement)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਪਲਟਾ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਵੀਆਈਪੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਸੁਮੇਲ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਮਨ ਪਲਟਾ, ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਅਲਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁੰਨਿਆ ਮਹਿਤਾ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਠਾਕੁਰ, ਤਲਵੀਨ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲਿਆ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।

Punjabi film chalo bulawa aaya hai
Punjabi film chalo bulawa aaya hai (Photo: Special arrangement)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਪਲਟਾ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਵੀਆਈਪੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਸੁਮੇਲ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਮਨ ਪਲਟਾ, ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਅਲਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੁੰਨਿਆ ਮਹਿਤਾ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਬ੍ਰਜੇਸ਼, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਠਾਕੁਰ, ਤਲਵੀਨ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲਿਆ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਬਿੱਟੂ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਾਇਲ ਪਲਟਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰਥਿਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJABI FILM CHALO BULAWA AAYA HAICHALO BULAWA AAYA HAI TEAMFLOOD VICTIMS IN PUNJABFLOODS IN PUNJABPUNJAB FLOODS NEWS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਵਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ?

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ! ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.