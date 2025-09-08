ETV Bharat / entertainment

ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ' ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

FILM BHUKHIAA BHUKH N OUTHAREE
ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Special Arrangements)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 5:33 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ' ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾ ਅਤੇ ਫਰੇਮ ਕੱਟ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਹਾਣੀ, ਸਕ੍ਰੀਨ-ਪਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੀਰਾ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ' ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਮਾਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜੈਸਮੀਨ, ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਰੂਪ ਕੌਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਨੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਦੀਪ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਅਮਦਾਦ ਅਲੀ, ਮਨੋਜ ਚੌਂਦਾ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ' ਦੇ ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਜਸਜੋਤ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਗ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ, ਅਮਨ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਮਰਾਹੜ ਹਨ। ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

