ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : October 7, 2025 at 12:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਲਈ ਪਹਿਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਐਮਵੀਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਨਬਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੇ ਭੈਣਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ੀਬਾ, ਇਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,"ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੇ ਮਜਾਜਨ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀਆਂ...ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ! 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।" ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ! 💥
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਬੜਾ ਕਰਾਰਾ ਪੂਦਨਾ' ਲਈ ਪਹਿਲਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,"ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ੀਬਾ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ।
