ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਵੀ ਰਾਜ਼, ਜੋ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਸਾਈਟ' ਜਲਦ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਹੌਰਰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਚਲੀ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਈਟ" ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਲ ਕੇਬਲ (ਦਿ ਵੈਂਪਾਇਰ ਡਾਇਰੀਜ਼, ਬੈਲਰਜ਼ ਫੇਮ ), ਜੇਕ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ (ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟਿਕੋ ਫੇਮ ), ਥੀਓ ਰੋਸੀ (ਸੰਸ ਆਫ਼ ਅਨਾਰਕੀ) ਫੇਮ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਕੁਸਾਤਸੂ (ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਰੋਡ) ਫੇਮ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਵੀ ਰਾਜ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਜਾ ਵਸੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਲੇ 'ਸੇਂਟ ਐਲਸਵੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਡਾ. ਵੀਜੇ ਕੋਚਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਸਟਾਰਰ 'ਦਾ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਵੀ ਰਾਜ਼, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ 'ਸਰਾਭਾ' ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
