ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2025 at 4:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋ ਲਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੁਖਦ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਹਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਬਾਰੇ
ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੀਆਂ ਦਿਨੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਦੀ ਤਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'1212 ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮਾਨਵ ਵਿਜ਼, ਰਹਿਮਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 68 ਲੱਖ ਨੈੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਟਬੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' ਬਾਰੇ
ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋ ਯਾਰੋ' ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਰਤ ਮਸਤ, ਮਹੇਸ਼ ਮਾਂਜਰੇਕਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰਾਜ, ਸਾਨੀਆ ਪੰਨੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦੌੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਨੂੰ, ਅਨੁਜ ਨਾਇਕ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਦਾ ਨੈੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਭਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
