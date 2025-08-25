ETV Bharat / entertainment

ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਭਾਣਾ, ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ - TRUCK DRIVER HARJINDER SINGH

ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Florida road crash
Florida road crash (Photo: Screen Grab/ Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 10:59 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 11:07 AM IST

3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਲਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਫੋਰਟ ਪੀਅਰਸ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਗਲਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਵੈਨ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਬੀ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ, ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਗਾਇਕਾ ਕੌਰ ਬੀ

ਗਾਇਕਾ ਕੌਰ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਨਾ ਆਵੇ।"

ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਟ ਨਾਲ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ

ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ

ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਏ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋ ਗਲਤੀ ਬੇਟੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਏ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ।"

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਲਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਫੋਰਟ ਪੀਅਰਸ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਗਲਤ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਵੈਨ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਬੀ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ, ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਗਾਇਕਾ ਕੌਰ ਬੀ

ਗਾਇਕਾ ਕੌਰ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਸ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਨਾ ਆਵੇ।"

ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਟ ਨਾਲ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ

ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ

ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਏ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਪਰ ਜੋ ਗਲਤੀ ਬੇਟੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਏ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ।"

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Last Updated : August 25, 2025 at 11:07 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUCK DRIVER HARJINDER SINGH NEWSFLORIDA ROAD CRASHਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘPUNJABI CELEBS ON HARJINDER SINGHTRUCK DRIVER HARJINDER SINGH

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.