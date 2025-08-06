Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ - WAMIQA GABBI

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

Wamiqa Gabbi
Wamiqa Gabbi (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ2', ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪੀਪਲ ਮੀਡੀਆ ਫ਼ੈਕਟਰੀ', 'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਆਰਟਸ' ਅਤੇ 'ਏ.ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਿਗਿਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲੀਡ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ ਟਫ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਹਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ 01 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੱਟ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਗੁਡਚਰੀ' ਦਾ ਬਹੁ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਜਾਸੂਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਐਫਐਕਸ ਦਾ ਉਮਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 150 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ2', ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਪੀਪਲ ਮੀਡੀਆ ਫ਼ੈਕਟਰੀ', 'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਆਰਟਸ' ਅਤੇ 'ਏ.ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਰਿਗਿਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਸੂਸੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵੀ ਸੇਸ਼, ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਲੀਡ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ ਟਫ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਹਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ 01 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੱਟ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਗੁਡਚਰੀ' ਦਾ ਬਹੁ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਜਾਸੂਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀਐਫਐਕਸ ਦਾ ਉਮਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 150 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJABI ACTRESS WAMIQA GABBIWAMIQA GABBI NEW SOUTH FILMਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀWAMIQA GABBI FILMSWAMIQA GABBI

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

EPFO ਵੱਲੋਂ UAN ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਾਲ ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.