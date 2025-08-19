ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ' ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਲਮ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।
'ਗੋਰੇ' ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ' ਬਾਰੇ
'ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਧੂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਜਾ ਸਟਾਰਰ 'ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ" ਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਂਗਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਉਹ ਸੀ 'ਇੱਲਤੀ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
