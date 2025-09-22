ETV Bharat / entertainment

8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ। ਲੰਮੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਿਆ ਅਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ।

Simi Chahal and Mandy takhar
ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ (Special Arrangements)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰਿਆ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਅੱਜ ਅਨਾਂਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' (2017) ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ' ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ

'ਆਈਫਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ', ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ', 'ਬੰਬੂਕਾਟ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Simi Chahal and Mandy takhar
ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ' ਦਾ ਐਲਾਨ (Special Arrangements)

'ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਨ ਕੌਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੀਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਨੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾ ਚਿਹਰਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ੍ਹ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 4' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੋਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਓਧਰ ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ੍ਹ ਵੀ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗੀ , ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

