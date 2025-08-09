Essay Contest 2025

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁੱਜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ - MANDY TAKHAR

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਰਾਈਜਿੰਗ ਸਟਾਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਵੱਲੋਂ 'ਸਿਨੇ ਟਾਊਨ' ਅਤੇ 'ਫੌਰਮ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮੈਲਬੋਰਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਕੁਲਟਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਕੇ ਵਰਸਿਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਰੂਪਨ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ, ਅਦੀਬ ਬਿੰਦਰਾ, ਅਵਨੀਤ ਮਰਵਾਹ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਬਜਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ, ਸਪਨਾ ਪੱਬੀ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਨਾਸਿਰ ਚਿਨਯੋਤੀ, ਹੇਜ਼ਲਕ ਬੱਲ, ਸੰਗਤਾਰ, ਬ੍ਰਾਊਨਗਰਲਲਿਫਟਸ, ਸ਼ੇਨ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

