ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੂਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਸੰਦ

ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੂਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਸੰਦ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦੀ ਸ਼ੁਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 6:37 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਅੱਜ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਧੀਨ 'ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਸੰਦ
'ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਬੰਗ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। 'ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ' ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਡਰੀਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਗ ਸੈਟਅੱਪ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਜ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੀਕਵਲ ਹੋਵੇਗੀ।
7 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੱਤਵੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦੇਵ', 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ', 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2', 'ਕਾਕਾ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਰੁਤਬਾ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।