ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋਰਾਹਾ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ (ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤੀ ਥਰੋਹਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਮਰਹੂਮ ਭੱਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਬੇਟੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਭੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੰਮਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੈਂਡਾ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਐਕਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ' ਹੈ' ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਮਹੀਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 65 ਸਾਲਾਂ ਭੱਲਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: