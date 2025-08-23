ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ - AMMY VIRK

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਵੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

Ammy Virk
Ammy Virk (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 23, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਯਾ ਕਹੇਗਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਐਕਟਰਜ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜਾਨਵਰ', 'ਦੇਵਾ' ਅਤੇ 'ਡੰਕੀ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ
ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ (Photo: Special arrangement)

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ ਦੋ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੋਰੰਜਕ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।

ਐਮੀ ਵਿਰਕ
ਐਮੀ ਵਿਰਕ (Photo: Special arrangement)

ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ
ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ (Photo: Special arrangement)

'ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼' ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੈੱਡ ਨਿਊਜ਼', 'ਭੁੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਖੇਲ ਖੇਲ ਮੇਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਚੌਥੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਯਾ ਕਹੇਗਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਐਕਟਰਜ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜਾਨਵਰ', 'ਦੇਵਾ' ਅਤੇ 'ਡੰਕੀ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ
ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ (Photo: Special arrangement)

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ ਦੋ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੋਰੰਜਕ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।

ਐਮੀ ਵਿਰਕ
ਐਮੀ ਵਿਰਕ (Photo: Special arrangement)

ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ
ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ (Photo: Special arrangement)

'ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼' ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੈੱਡ ਨਿਊਜ਼', 'ਭੁੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਖੇਲ ਖੇਲ ਮੇਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਚੌਥੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJABI ACTOR AMMY VIRKAMMY VIRK NEW BOLLYWOOD FILMAMMY VIRK IN BOLLYWOODਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਵੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮAMMY VIRK

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੀਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ?

ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 7 ਕਸਰਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਡਰਿੰਕ

ਸਰੋਗੇਸੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.