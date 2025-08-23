ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਯਾ ਕਹੇਗਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਐਕਟਰਜ਼ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਰਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜਾਨਵਰ', 'ਦੇਵਾ' ਅਤੇ 'ਡੰਕੀ' ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ ਦੋ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੋਰੰਜਕ, ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
'ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼' ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੈੱਡ ਨਿਊਜ਼', 'ਭੁੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਖੇਲ ਖੇਲ ਮੇਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਚੌਥੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
