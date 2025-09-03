ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਤਧਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗਾਂਗੁਲੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜੈਸਕੋ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਏ 'ਜਾਨੂੰਨੀਅਤ' (ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 08 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਔਜਲਾ, ਮਿਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਨ ਕੌਰ, ਈਸ਼ਾ ਸੰਧੀਰ, ਸਨੀ ਅਕੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਿਜ ਹੋਠੀ, ਅਰਮਾਨ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ 'ਉਡਣਾ ਸੱਪ' ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
