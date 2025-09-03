ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ - AMAN SUTDHAR

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Aman Sutdhar
Aman Sutdhar (Photo: Special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਤਧਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗਾਂਗੁਲੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਜੈਸਕੋ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗਾਂਗੁਲੀ
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗਾਂਗੁਲੀ (Photo: Special arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਏ 'ਜਾਨੂੰਨੀਅਤ' (ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ
ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ (Photo: Special arrangement)

ਅਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 08 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਔਜਲਾ, ਮਿਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਨ ਕੌਰ, ਈਸ਼ਾ ਸੰਧੀਰ, ਸਨੀ ਅਕੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਿਜ ਹੋਠੀ, ਅਰਮਾਨ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ 'ਉਡਣਾ ਸੱਪ' ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਤਧਾਰ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗਾਂਗੁਲੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਜੈਸਕੋ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗਾਂਗੁਲੀ
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਗਾਂਗੁਲੀ (Photo: Special arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਏ 'ਜਾਨੂੰਨੀਅਤ' (ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ
ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ (Photo: Special arrangement)

ਅਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 08 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਔਜਲਾ, ਮਿਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਨ ਕੌਰ, ਈਸ਼ਾ ਸੰਧੀਰ, ਸਨੀ ਅਕੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਿਜ ਹੋਠੀ, ਅਰਮਾਨ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ 'ਉਡਣਾ ਸੱਪ' ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJABI ACTOR AMAN SUTDHARAMAN SUTDHAR OTT SERIESਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਾਂਗੁਲੀAMAN SUTDHAR

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਆਖਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਛੁਟਕਾਰਾ? ਜਾਣੋ

ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਪਵਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.