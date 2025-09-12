ETV Bharat / entertainment

'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੈਬਿਊ, ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਆਈ ਨਜ਼ਰ

ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।

TWINKLE ARORA DEBUT MOVIE
ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2025 at 10:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਡਾਰੀਆਂ ਫੇਮ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ BTS ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।

ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ

ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ, ਸਿੰਗਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਕ ਸੂਦ, ਗੁਰੀ ਘੁਮਾਣ, ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਓਜਾਇਤ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਭੁਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਝਨਕ' ਅਤੇ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਆਦਿ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਡਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJABI AA GAYE OYE MOVIETWINKLE ARORA AND SINGGAUPCOMING PUNJABI MOVIETWINKLE ARORA DEBUT MOVIE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

Ghibli ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nano Banana AI ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਣਾਓ 3D ਫੋਟੋਆਂ

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਪਰਫਿਊਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.