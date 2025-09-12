'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡੈਬਿਊ, ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਆਈ ਨਜ਼ਰ
ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।
Published : September 12, 2025 at 10:42 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਡਾਰੀਆਂ ਫੇਮ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ BTS ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ
ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ, ਸਿੰਗਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਕ ਸੂਦ, ਗੁਰੀ ਘੁਮਾਣ, ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਂਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਓਜਾਇਤ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਭੁਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਝਨਕ' ਅਤੇ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' ਆਦਿ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਡਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
