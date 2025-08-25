ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਲਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 'ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਯੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿਲਾਤਾ ਹੈ', 'ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਬਜ਼' ਅਤੇ 'ਸੁਮਨ ਇੰਦੋਰੀ' ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਸੰਜੂ' ਅਤੇ 'ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਫ਼ਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਉਕਤ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
