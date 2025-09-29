'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਿਹਾ...

'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਕਿਹਾ...
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 4:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ "ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਿੱਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਜਰਾਜ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ।"
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਖਣਗੇ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।"
ਰਜਤ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਚਾਨਕ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਖਰਕਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ' ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।"
"ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਜ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਡੀਬੀ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 954ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਯ ਲਾਲਵਾਨੀ, ਸਹਿਰ ਬੰਬਾ, ਰਾਘਵ ਜੁਆਲ, ਗੌਤਮੀ ਕਪੂਰ, ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੇ ਕੈਮਿਓ ਵੀ ਹਨ। "ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-