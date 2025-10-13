ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾ ਹਜੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ...ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਸਲਮਾ ਪਰਵੀਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜੀ ਨਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਿਮ ਝਿਮ', 'ਤੋੜ ਗਈ', 'ਬੇਕਦਰਾਂ', 'ਮੁੜ ਆਵੇ', 'ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ', 'ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ', 'ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ' ਆਦਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
