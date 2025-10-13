ETV Bharat / entertainment

ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Khan Saab father passes away
Khan Saab father passes away (Photo: Instagram @Khan Saab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2025 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾ ਹਜੇ ਠੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ...ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਸਲਮਾ ਪਰਵੀਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਜੀ ਨਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਿਮ ਝਿਮ', 'ਤੋੜ ਗਈ', 'ਬੇਕਦਰਾਂ', 'ਮੁੜ ਆਵੇ', 'ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ', 'ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ', 'ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ' ਆਦਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAN SAAB FATHER PASSES AWAYਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤKHAN SAAB FATHER NAMEKHAN SAAB FATHER DEATH NEWSKHAN SAAB FATHER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਪੀ

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ

ਕੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਵਾਹ ! ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਐਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਿਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.