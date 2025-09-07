ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਹੂ ਬੀਚ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਹੂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
Published : September 7, 2025 at 5:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਸ਼ਣ ਗਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਹੂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿਵਯਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਬੀਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Amruta Fadnavis, wife of Maharashtra CM Devendra Fadnavis, along with actor Akshay Kumar and BMC Commissioner Bhushan Gagrani, participates in the Beach Cleanup Program- Post Ganpati Visarjan. pic.twitter.com/C7SmrYeeaG— ANI (@ANI) September 7, 2025
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਜੁਹੂ ਬੀਚ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੂਸ਼ਣ ਗਗਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਆਣਪ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀਐਮਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
VIDEO | Mumbai: Actor Akshay Kumar (@akshaykumar) joins Amruta Fadnavis (@fadnavis_amruta), wife of Maharashtra CM Devendra Fadnavis, in a cleanliness drive at Juhu Beach.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/qYK2kHnESl
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁਹੂ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬੀਐਮਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।'
Mumbai, Maharashtra: Chief Minister Devendra Fadnavis’ wife, Amruta Fadnavis, inaugurated and participated in a beach cleaning drive following the Ganesh Visarjan ceremonies. The drive was organized by Divya Foundation. Bollywood actor Akshay Kumar, BMC Commissioner, Minister… pic.twitter.com/wPTVOHFeLE— IANS (@ians_india) September 7, 2025
Mumbai, Maharashtra: Chief Minister Devendra Fadnavis’ wife, Amruta Fadnavis says, " i feel that pm modi is the prime minister who first gave people the message to maintain cleanliness and start the swachhta abhiyan and this is one of the results of that. look at the number of… pic.twitter.com/2ddYnuEBOp— IANS (@ians_india) September 7, 2025
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
