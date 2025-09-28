ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਹਸੀਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਦਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ।
Published : September 28, 2025 at 5:29 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਸਟਾਰਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ।
ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਥੀਮ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੈਲਗੂ ਅਪਰਾਧ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰਕਸ਼ਨਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੰਗਲਾਵਰਮ', 'ਵੈਂਕੀ ਮਾਮਾ' (ਤੇਲਗੂ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 'ਚੰਨਾ ਮੇਰਿਆ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫ਼ਿਲਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਵਿੱਚ 'ਚੰਨਾ ਮੇਰਿਆ', 'ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ', 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਰਿਟਰਨਸ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਾਵਾ ਨੀਂ ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।
