ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ "1 + 1 = 3" ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ: "ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ...ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਬਾਰਕ।"
ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਨਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਵਧਾਈਆਂ ਪਿਆਰੇ।" ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਅਤੇ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ "ਵਧਾਈ" ਲਿਖਿਆ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਿਤਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਰਾਜ ਭਸੀਨ, ਜੈਨੀਫਰ ਵਿੰਗੇਟ, ਹਰਲੀਨ ਸੇਠੀ, ਚੈਤਨਿਆ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਮਿਤ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਸੋਨੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ" ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਅਰਚਨਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਘਵ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।
