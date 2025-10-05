ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ
'That Girl' ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਰਮ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2025 at 1:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਰਮ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'That Girl' ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਾਣਾ 'That Girl' ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਮ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਮ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਲੈਸਡ।"
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ 'That Girl" ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ," ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।"
'That Girl' ਗਾਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਇਆ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'That Girl' ਗਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਜਾ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ, ਜੀ ਖਾਨ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-