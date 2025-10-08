ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਈ, ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ

ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਈ, ਮਿਲਿਆ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'THAT GIRL' ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੋਗਾ: 'THAT GIRL' ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਰਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮੋਗਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਦੁਨੇਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 'That Girl' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਗਾਇਆ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਪਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਪਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਉਹ ਉਸਦੀ ਕਾਬਲਿਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਪਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ।”
ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਪਰਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
