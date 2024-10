ETV Bharat / entertainment

ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ 'ਮੌਲਾ ਜੱਟ' - Maula Jatt not release in India

Pakistani film The Legend of Maula Jatt will not be released in India ( instagram )