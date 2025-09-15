ETV Bharat / entertainment

ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ? ਜਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, 500 ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।

ਓਵਨ ਕੂਪਰ (Netflix)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਕਾਰ ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ (ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ 2025) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1973 ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ ਜੈਕੋਬੀ ਨੇ 'ਦੈਟ ਸਰਟੇਨ ਸਮਰ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਪੀਕੌਕ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੂਪਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਓਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 4-ਐਪੀਸੋਡ ਟੀਵੀ ਲੜੀ 'ਅਡੋਲੇਸੈਂਸ' ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਓਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ... ਵਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਹੈ'

ਓਵਨ ਨੇ ਕਿਸਨੂੰ ਹਰਾਇਆ?

ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਮੌਨਸਟਰਸ: ਦ ਲਾਇਲ' ਲਈ ਜੇਵੀਅਰ ਬਾਰਡੇਮ ਅਤੇ 'ਏਰਿਕ ਮੇਨਡੇਜ਼ ਸਟੋਰੀ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੀਸਮਡ ਇਨੋਸੈਂਟ' ਲਈ ਪੀਟਰ ਸਰਸਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰੌਬ ਡੇਲੇਨੀ ਨੂੰ 'ਡਾਈਂਗ ਫਾਰ ਸੈਕਸ' ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੂਪਰ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਅਡੋਲੇਸੈਂਸ' ਦੀ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਐਸ਼ਲੇ ਵਾਲਟਰਸ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਸਾਲਾ ਐਸ਼ਲੇ ਵਾਲਟਰਸ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।

ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਦਾ ਜਨਮ ਵਾਰਿੰਗਟਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹਨ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਓਵਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ 'ਦ ਡਰਾਮਾ ਮੋਬ' ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬਕ ਲਏ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀਆਂ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਟੀਨਾ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਮੋਰਗਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੈਬਿਊ

ਕੂਪਰ ਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਮਿੰਨੀਸੀਰੀਜ਼ 'ਅਡੋਲੇਸੈਂਸ' ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਜੈਮੀ ਮਿਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਟੀਫਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਓਵਨ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ' ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮਟਾਈਮ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਗੋਥਮ ਟੀਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲੜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ

'ਅਡੋਲੇਸੈਂਸ' ਨੂੰ ਐਸਟਰਾ ਟੀਵੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸੀਮਤ ਸੀਰੀਜ਼ (ਜਿੱਤ), ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ (ਓਵੇਨ ਕੂਪਰ - ਜਿੱਤਿਆ), ਸਰਬੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀਮਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਮੂਵੀ (ਫਿਲਿਪ ਬਾਰਾਂਟੀਨੀ - ਜਿੱਤਿਆ), ਸਰਬੋਤਮ ਲੇਖਣ (ਜੈਕ ਥੋਰਨ, ਸਟੀਫਨ ਗ੍ਰਾਹਮ - ਜਿੱਤਿਆ), ਗੋਥਮ ਟੀਵੀ ਅਵਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕਥਰੂ ਲੀਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ਸਟੀਫਨ ਗ੍ਰਾਹਮ - ਜਿੱਤਿਆ), ਉੱਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ (ਓਵੇਨ ਕੂਪਰ - ਜਿੱਤਿਆ) ਜਿੱਤਿਆ।

'ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ' ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ

77ਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮਟਾਈਮ ਐਮੀ ਅਵਾਰਡ 2025 ਵਿੱਚ 'ਅਡੋਲੇਸੈਂਸ' ਨੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੀਡ ਐਕਟਰ (ਸਟੀਫਨ ਗ੍ਰਾਹਮ), ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ (ਓਵੇਨ ਕੂਪਰ), ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ (ਅਨਿਨ ਡੋਹਰਟੀ), ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ (ਫਿਲਿਪ ਬਾਰਾਂਟੀਨੀ), ਸਰਵੋਤਮ ਲੇਖਣ (ਜੈਕ ਥੋਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਗ੍ਰਾਹਮ) ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

'ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੈਮ ਫੈਂਡਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ 'ਲਿਟਲ ਬਿੱਟ ਕਲੋਜ਼ਰ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਸੀ ਥ੍ਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਲਮ 'ਕਲੱਬ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਐਮਰਾਲਡ ਫੈਨਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਵੁਦਰਿੰਗ ਹਾਈਟਸ' ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀਥਕਲਿਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੇਸੀ ਗਰਲ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਐਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਓਵਨ ਕੂਪਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

