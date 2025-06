ETV Bharat / entertainment

ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸ਼ੌਂਕ - SIDHU MOOSEWALA BIRTHDAY

late Punjabi singer Sidhu Moosewala ( Photo: IANS )

Punjabi Singer Sidhu Moosewala Birthday: ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ਼ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਨਾ ਨਾਂਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਅੱਜ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ 11 ਜੂਨ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਲਗਾਅ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਹ ਅਤੇ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਟੂਪੈਕ ਸ਼ਕੂਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਟਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਸਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਚਐਮਟੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ 5911 ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ "5911" ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ।

