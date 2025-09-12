ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੱਦਬੀਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਮਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾ. ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਡਾ. ਡੀ ਐਨ ਝਾਅ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਦਲਾ, ਕਿਸਮਤ, ਰਹੱਸ, ਡਰਾਮਾ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਡੀ.ਪੀ ਫਿਲਮਜ਼ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ, ਸਮੀਰ ਮਾਹੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਣੀ, ਲਵਲੀਨ ਵਰਮਾ, ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਹੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਦਿਲਨੂਰ ਕੌਰ, ਅਮਨ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੱਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਬਾਇਓਪਿਕ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਅਤੇ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' 'ਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
