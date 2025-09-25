ETV Bharat / entertainment

ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ, ਜਲਦ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਿੱਸਾ

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ (Instagram)
Published : September 25, 2025 at 12:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," ਐਲਾਨ - ਯੂਐਸਏ ਟੂਰ 2025, ਰੌਕਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੂਕ ਡੌਕ ਮਾਣ ਨਾਲ NIRVAIR PANNU - PRIME ਟੂਰ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ @nirvair_pannu ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 7 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ:-

ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
1 ਨਵੰਬਰਨਿਊ ਜਰਸੀ
7 ਨਵੰਬਰ ਓਕਲੈਂਡ, CA
8 ਨਵੰਬਰ ਫਰਿਜ਼ਨੋ, CA
9 ਨਵੰਬਰ ਨਿਊਯਾਰਕ
14 ਨਵੰਬਰਇੰਡੀਆਨਾ
15 ਨਵੰਬਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ
16 ਨਵੰਬਰਸਟਾਕਟਨ, CA

'ਰੌਕਸਟਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੂਕ ਡੌਕ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਰਾ', 'ਲਹੌਰੀਆਂ', 'ਵਾਰ', 'ਜਨਮ', 'ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ', 'ਇਸ਼ਕ', 'ਜੁਲਫ਼ਾ', 'ਅੱਖਾਂ', 'ਨਜ਼ਰਾਂ', 'ਚੰਦ ਵਰਗੀ', 'ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ਼', 'ਫੇਮ', 'ਤੇਰੀ ਆ', 'ਕੰਮ ਜੱਟਾਂ ਦੇ', 'ਤੇਰੇ ਹੱਥ', 'ਤੇਰੇ ਲਈ', 'ਤਸਵੀਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

