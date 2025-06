ETV Bharat / entertainment

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੀ 81 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ - NIRMAL RISHI

Nirmal Rishi ( PHOTO: Instagram )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 28, 2025 at 11:08 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 11:19 AM IST 2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰਜੀ 3' ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀ ਪਰਾਕ, ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੀ ਹਾਂ...ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 81 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।' ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਉਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Last Updated : June 28, 2025 at 11:19 AM IST