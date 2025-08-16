ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ‘ਲਾਵਾਂ ਫ਼ੇਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ...ਖੈਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਉਤੇ ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਾਇਕਾ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼', 'ਭਾਜੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ', 'ਜੱਟ ਬੁਆਏਜ਼-ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ', 'ਅੰਗਰੇਜ਼', 'ਬਾਜ਼', 'ਟੇਸ਼ਨ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ', 'ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ', 'ਪੁਆੜਾ', 'ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ', 'ਸ਼ਾਵਾ ਨੀ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ', 'ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ', 'ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ', 'ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਲੀ' ਆਦਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: