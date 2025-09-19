ETV Bharat / entertainment

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

NIKKA ZAILDAR 4 SONGS
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਗਾਣੇ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਵਿੱਚ 7 ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਪੈਗ ਪੁਗ ਲਾਕੇ', 'ਏਕ ਤੂ ਹੀ ਸੀ', 'ਸ਼ੇਹ', 'ਲਲਕਾਰਾ ਜੱਟੀ ਦਾ', 'ਮਾਰੂ ਜੱਟ ਟਨ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4 ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ' ਅਤੇ 'ਅੱਖਾਂ ਚ ਵਸਾਵਣ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਸਾਰਿਆ ਗਾਣਿਆ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਿੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਿੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4 ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਲਬਮ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਦੇਸੀ ਬੀਟਸ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰੋ!"

'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 'ਸਪੋਟੀਫਾਈ', 'ਐਪਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ', 'ਯੂਟਿਊਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ', 'ਗਾਨਾ', 'ਜੀਓ ਸਾਵਨ', 'ਆਈਟਿਊਨਜ਼' ਅਤੇ 'ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਆਦਿ 'ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਫਿਲਮ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

NIKKA ZAILDAR 4NIKKA ZAILDAR 4 ALBUM RELEASEDAMMY VIRK AND SONAM BAJWANIKKA ZAILDAR 4 RELEASE DATENIKKA ZAILDAR 4 SONGS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼, ਸੁਣੋ ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.