ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਭਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : October 1, 2025 at 11:24 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚਿੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਤ ਗਾਇਕ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ,"ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਦਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ।" ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ
ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ,"ਰਾਜਵੀਰ ਵੀਰ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ-ਰਾਜਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਦਾਸ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮੈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।"
